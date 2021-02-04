الصين تتبرع للعراق بـ50 الف جرعة من لقاح كورونا

2021/02/04 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الخميس، تبرع بلادها بـ 50 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى العراق.وقالت السفارة في بيان، إنه “من أجل التعبير عن مشاعرها الودية تجاه العراق حكومة وشعبا ومساعدة العراق بالتغلب على جائحة كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن، قررت الحكومة الصينية التبرع بـ50000 جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 للعراق”.[…]

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