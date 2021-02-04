2021/02/04 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي العميد البحري المتقاعد قيس،

النجل الأكبر لرئيس جمهورية العراق

الأسبق عبد الرحمن محمد عارف الجميلي.

وجاءت وفاة العميد البحري المتقاعد قيس

عبد الرحمن محمد عارف الجميلي في

العاصمة الأردنية عمان، بع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ينهي حياة نجل الرئيس العراقي الاسبق عبد الرحمن عارف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا ينهي حياة نجل الرئيس العراقي الاسبق عبد الرحمن عارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).