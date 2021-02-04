2021/02/04 | 12:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن تدريسيون في جامعة المثنى، الخميس، اكتشاف أول تسلسل وراثي لفيروس كورونا المحور على مستوى العراق، بالتعاون مع علماء من إيطاليا.

وتمكن الفريق البحثي من تحديد التسلسل الجيني الكامل لعزلة تعود لامرأة مصابة من أبناء المحافظة باستخدام تقنية throughput sequencing ، بحسب بيان صدر عن إعلام الجامعة.

وسجلت السلالة المحددة في قاعدة بيانات كل من GenBank و GISAID ، وتم توثيق النتائج على شكل ورقة بحثية نشرت في مجلة (Microbiology Resource Announcement) التابعة لدار نشر الجمعية الأمريكية للأحياء المجهرية.

وأظهرت الدراسة، أنّ السلالة المحددة تعود الى صنف 20A/ GH وهو الصنف الأكثر انتشارًا في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكد الأستاذ ليث عبد الحسن عميد كلية العلوم، أنّ الجامعة تدرس حاليا إمكانية دعم الفريق البحثي للاستمرار بالعمل وتتبع التغييرات الجينية للفايروس وتحديد السلالات المنتشرة بين السكان لتسليط الضوء على طبيعة الفايروس ومدى خطورته.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق "يحذف" إيران من قائمة حظر السفر المتعلقة بتفشي السلالة الجديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون: اكتشاف أول تسلسل وراثي لفيروس من السلالة الجديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون: اكتشاف أول تسلسل وراثي لفيروس من السلالة الجديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).