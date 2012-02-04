بيان رسمي من التقاعد بعد استقطاعات من رواتب شباط

2021/02/04 | 12:22 - المصدر: وكالة ناس

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تــنويـه ...



تــنـويه

تُعلن هيأة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر شباط 2021 وعِبرَ منافد الدفع الألكتروني وبدون أي استقطاعات على الرواتب التقاعدية ، وما يُشاع في مواقع التواصل الأجتماعي من تنفيذ أستقطاع على رواتب المتقاعدين غيـر صـحيـح قدر تعلق الأمر بهيأة التقاعد الوطنية ، وتَبينَ وجود أستقطاع لفئة معينة من المتقاعدين المستلفين لدى مصرف الرافدين الأدارة العامة سهواً ( خطأ فني ) وسيتم استرداد المبالغ المستقطعة من قبل مصرف الـرافـدين خلال الأسبوع القادم وبدون مراجعة المتقاعد لذا اقتضى التـنـويـه ...

المكتب الإعلامي لهيأة التقاعد الوطنية

4/2/2012

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