2021/02/04 | 12:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة التقاعد العامة، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، عدم وجود أي استقطاع من رواتب المتقاعدين، بعد ما استلم أغلب المتقاعدين رواتبهم مستقطعة.

وقالت الهيئة في بيان إنه “لا يوجد أي استقطاع برواتب المتقاعدين”، مشيرة إلى أن “الاستقطاع من رواتب المتقاعدين كان خطأ من مصرف الرافدين”.

وأوضحت الهيأة، أن “مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين خلال اليومين المقبلين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد : الاستقطاع في رواتب المتقاعدين بسبب خطأ في مصرف الرافدين 7 SKY TV.

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