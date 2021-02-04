اتصالات كربلاء تقوم بحملة لتشغيل الهواتف الارضية

2021/02/04 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اتصالات كربلاء، اليوم

الخميس، عن اعادة تشغيل الهواتف

الارضيه والبدالات الخاصة في مركز

المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان "هيئة فنية

عملت على نقل بداله محكمة استئناف

كربلاء إلى موقعها ا

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