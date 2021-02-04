في ذي قار.. الحكم بالسجن وغرامات مالية على 3 مدانين بالاتجار بالمخدرات

2021/02/04 | 12:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدرت محكمة جنايات ذي قار، الخميس، أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما، وفرض غرامات مالية بحق 3 مدانين بتجارة المواد المخدرة.

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