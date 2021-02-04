النزاهة: ضبط حالات تزوير واختلاس في منفذ المنذرية الحدودي

2021/02/04 | 12:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط حالات تزوير واختلاس في منفذ المنذرية الحدودي.وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، إن ” فريق عمل مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى منفذ المُنذريَّة الحدوديِّ، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام بعض مُوظَّفي شركة التأمين الوطنية في المنفذ بتزوير وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ بغية اختلاس مبالغ الوصولات التي […]

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