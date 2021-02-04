صالح يشارك في مراسيم تشييع ضحايا داعش من المكون الايزيدي

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، في مراسيم تشييع ضحايا تنظيم داعش من المكون الايزيدي.

وذكر بيان مقتضب عن مكتب صالح أن الاخير “شارك في مراسم تشييع ضحايا لتنظيم داعش الإرهابي ضد أبناء الشعب العراقي من المكون الايزيدي”.

واوضح أن “التشييع تم بحضور رسمي وشعبي”.

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