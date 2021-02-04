ندوة في اربيل لكتاب فرضية الكأس

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام المركز الثقافي لمكتبة مم وزين في العاصمة اربيل ندولة للكاتب آرام حاجي عن كتابة (فرضية الكأس).

الندوة اقيمت عصر الاربعاء، وتناول الكاتب خلالها مضمون ماورد في الكتاب وهو دراسات شعرية، وبحضور نخبة من الأدباء والمثقفين، وجرت مداخلات من الحضور حيث المحاضر بالرد على المداخلات وفي الختام قام المؤلف بالتوقيع على الكتاب وتوزيعه على الحضور.

PUKmedia / زيد محمود

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