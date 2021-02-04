2021/02/04 | 12:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز آلا الثقافي في مدينة اربيل امسية للشاعر سامان كردي للتعريف بكتابه (احتراق الثلج)، يوم الاربعاء.

الكتاب يحتوي على قصائد للشاعر سامان كردي، حيث قام خلال الامسية بإلقاء إشعار من كتابه، وتزامن الإلقاء مع العزف الموسيقي، حيث كانت الندوة ذات أجواء رومانسية مع الضوء الخفيف، ليتزامن مع الإلقاء والموسيقى.

وحضر الامسية نخبة من الأدباء والشعراء ومتابعي الثقافة، حيث قام الشاعر في الختام بتوزيع الكتاب على الحضور بعد التوقيع عليه.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ندوة للتعريف بكتاب للشاعر سامان كردي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ندوة للتعريف بكتاب للشاعر سامان كردي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).