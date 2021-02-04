أسعار النفط ترتفع وتسجل أعلى مستوى لها منذ عام

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل مكاسبها بعد التزام "أوبك+" بسياسة تخفيض الإنتاج، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ اذار الماضي.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 4 شباط 2021، 3 سنتات إلى 59,72 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 56,16 دولارا للبرميل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تسوية لها في عام أمس الأربعاء.

وبذلك يكون خام برنت قد ارتفع فوق مستوى الـ 59 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ شباط الماضي 2020، وقد عزا خبراء ارتفاع أسعار النفط إلى قرار السعودية الأخير بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل في شباط وآذار 2021.

كما لقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أميركية، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475,7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ آذار 2020، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0,6 نقطة مئوية.

وتعززت السوق أيضا من خلال الأخبار التي تفيد بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى نحو دفع خطة مساعدات فيروس كورونا التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1,9 تريليون دولار.

ر.إ

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