هيئة التقاعد تصدر توضيحا بشأن الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 56 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدرت هيئة التقاعد العامة، الخميس، توضيحا بشأن الاستقطاعات في رواتب اللمتقاعدين، فيما أكدت ان مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات من المتقاعدين خلال يومين.

وقال وكيل الهيئة حسام عبد الستار السعدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 4 شباط 2021، إن "رواتب المتقاعدين رفعت من الهيئة بالكامل، ولم يتم أي استقطاع من الرواتب"، مبينا ان "المشكلة التي حدثت كانت من مصرف الرافدين، التي نفذت استقطاعات على رواتب المتقاعدين بالخطأ نتيجة خلل فني".

وأضاف أن "مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين خلال اليومين المقبلين".

وكان مصدر مطلع، قد كشف عن طبيعة الاستقطاعات التي نفذها مصرف الرافدين من رواتب المتقاعدين، مبينا انه جاء بسبب استيفاء قطوعات من قبل المستفيدين من السلف سابقا وتم استقطاع نسبة التسديد لمدة شهرين.

واشار، إلى ان "المصرف سيقوم باسترجاع المبالغ للمتقاعدين يوم الأحد المقبل، وسيعتمد على نسبة التسديد لشهر واحد بدلا من شهرين وبنفس الآلية القديمة".

جدير بالذكر ان الاستقطاعات تسببت صباح اليوم، باستياء شعبي واسع من قبل المتقاعدين، حيث طالب المتقاعدون في كربلاء هيئة التقاعد العامة بمعرفة اسباب استقطاع هذه المبالغ من دون سابق انذار، كما طالبوا الجهات المعنية بالتوضيح والا سوف يخرجون بمظاهرات ضد استقطاع رواتبهم، وأوضحوا ان "الاستقطاع يجب ان يكون على رواتب المسؤولين والرئاسات الثلاثة وليس على رواتب المتقاعدين الذين خدموا الدولة".

ر.إ

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