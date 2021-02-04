جمال كوجر: ضريبة الدخل ستشمل كل من يتقاضى راتباً

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابيّة، جمال كوجر، أن الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانياً أو حتى رئيسي الوزراء والجمهورية.

وقال كوجر إن ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له؛ لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً مشيرا الى احتمالية أن تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود, وأكد كوجر، أن اللجنة المالية ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع الى ضريبة.

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