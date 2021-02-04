وزير الأمن الداخلي الأميركي: الإرهاب الداخلي أكبر التهديدات التي تواجهها أميركا

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، إن الإرهاب الداخلي هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة وان تهديده قائم حتى الان.

وأكد مايوركاس، أن أحداث السادس من يناير واقتحام مبنى الكابيتول أوجدت التزاما داخليا بمضاعفة جهود محاربة الكراهية والتصدي لأكبر التهديدات التي تواجهها أميركا المتمثل بالإرهاب الداخلي، مشيرا إلى أهمية تحديد الخط الفاصل بين خطاب الكراهية والاعمال المدمرة وهو ما ستعمل الإدارة الأميركية بالتعاون مع الشركاء المحليين على مكافحته.

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