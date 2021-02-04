قيادي بدولة القانون: مقتل قادة داعش لا يعني انتهاء التنظيم في العراق.. هذا أثره

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول راضي، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، أن مقتل عدد من قادة تنظيم داعش البارزين، خلال الأيام الأخيرة، لا يعني انتهاء التنظيم في العراق.

وقال راضي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القيادات في تنظيم داعش الإرهابي، هي العقل المدبر والمفكر لأي عملية إرهابية في المدن العراقية، وهذه القيادات هي التي تمتلك المال وتمتلك العلاقات الخارجية مع من يمدها في المال والدعم، ومقتلها يعتبر ضربة مهمة وكيرة لهذا التنظيم والارهاب".

وبيّن، أن "بدلاء هؤلاء القيادات الداعشية موجودون، وهذا يعني مقتل قائد بداعش لا يعني انتهاء التنظيم، لكن مقتل هؤلاء القيادات يضعف التنظيم فقط، ولهذا يجب استمرار العمليات النوعية والاستخباراتية ضد التنظيم وقياداته".

وقتلت القوات الأمنية في وقت سابق، عدداً من قيادات تنظيم داعش، بينهم ’’والي العراق، ووالي الجنوب’’، الذي أشرف على العملية الانتحارية في ساحة الطيران.

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