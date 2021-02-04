مناقشة خطط بريطانيا لمساندة جهود اعادة الاستقرار والاعمار في نينوى

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي في ديوان المحافظة.وقال مصدر في مكتب اعلام مبنى المحافظة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان"الجانبين عقداجتماعا نوقش فيه العديد من الملفات المشتركة بضمنها خطط بريطانيا لمساندة جهود اعادة الاستقرار والتداول في الوضع الاقتصادي وفرص دعم الاستثمار البريطاني في المحافظة./انتهى

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