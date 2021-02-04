الموافقة على أستحداث مراكز تموينية في قضاء الشيخان شمال الموصل

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا / أعلن رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني عن استحصال موافقة وزارة التجارة على استحداث مراكز تموينية في قضاء الشيخان شمال الموصل .وقال الدوبرداني في تصريح صحفي أن "المراكز الجديدة الذي سيتم استحداثها قريبا ، يضم الى جانب مركز تموين شيخان ، مراكز الفاروق و القوش وفايدة والتي تخدم نحو 300 الف مواطن "/انتهى

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