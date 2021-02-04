الزراعة: دفع مستحقات الوجبة الرابعة لمسوقي بذور الحنطة

2021/02/04 | 12:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، دفع مستحقات الوجبة الرابعة لمسوقي بذور الحنطة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إنه “بناءً على توجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بضرورة دفع مستحقات الفلاحين وتخفيف معاناتهم بغية تشجيعهم على الزراعة وتأهيل أراضيهم للمواسم الزراعية اللاحقة، باشرت شركة مابين النهرين العامة للبذور المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة الدفعة الرابعة للموسم الزراعي 2019 -2020 وحسب أسبقية التسويق وتسلسل المعاملات ومن الرصيد النقدي للشركة”.ودعا البيان مسوقي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2019- 2020 الى “مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور التابعة للشركة فوراً لاجل تسلُّم مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم جميع الأوراق […]

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