الجيش العراقي يصد تعرضاً لداعش شرقي بعقوبة

2021/02/04 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، باستشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش الإرهابي شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عناصر من داعش تعرضت لنقاط امنية تابعة للواء 20 من الجيش العراقي في منطقة زور الغسالة شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة"، مؤكدا استشهاد جندي وإصابة اثنين".

وأشار إلى، ان "قطعات اضافية وصلت لمكان الحادث لتمشيط المنطقة".

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