2021/02/04 | 13:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، ضبط مخزن للأدوية منتهية الصلاحية وآخر لـ “معسل الأركيلة”.وقالت المديرية في بيان، إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة ضبط الفوج السادس طوارئ بغداد بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية من استخبارات الداخلية والأمن الوطني مخزن أدوية مختبرية منتهية الصلاحية”.وأضاف البيان، “تم تسليمها أصوليا إلى مفارز وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.وعلى صعيد متصل، أكدت مديرية شرطة العاصمة “ضبط مخزن غير مجاز وبداخله بضاعة منتهية الصلاحية عبارة عن معسل نركيلة بواقع واحد طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ومصادرة مخزن لأدوية منتهية الصلاحية في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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