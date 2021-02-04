بنيان: اختيار لاعبي المنتخب الوطني لايخضع للضغوطات

2021/02/04 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكد رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان ان قضية استدعاء لاعبي المنتخب الوطني لا تخضع للضغط من قبل الجماهير او الأندية، مبيناً أن قناعة المدرب بمستوى اللاعبين هو من يؤهلم لتمثيل المنتخب في المحافل الدولية.

وقال بنيان في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" كاتنيتش هوة صاحب الرأي الأول والأخير في موضوع استدعاء اللاعبين وان مدرباً محترفاً مثل مدرب الاسود لا يلقي اذاناً صاغية لاي جهة تحاول التدخل في قائمة المنتخب"، لافتا الى ان " قناعة كاتانيتش جاءت نتيجة متابعته لمباريات لدوري ومراقبته لاداء اللاعبين داخل المستطيل الاخضر".

واضاف بنيان :" كان من المؤمل اقامة معسكر تدريبي في دبي ولكن تم تأجيله لعدم تامين مباراة ودية وعن منتخب قوي لذا قرر المدرب العدول عن اقامته لعدم استيفائة المواصفات المثالية"، مبيناً أن" المعسكر كان من الممكن اقامته لو حسمت قضية مباراة هونكونغ، ولكن الى الآن لم يتم حسم الامر، فقد تؤجل وقد يغير مكان المباراة بسبب معاير الصحة في هونكونغ التي تنص على حجر الفريق لمدة 21 يوماً ، وعلى هذا الأساس طلبنا الاتحادين الآسوي والدولي بتغيير مكان المباراة ".

والمح بنيان الى ان" هناك مساعي لاقامة مباراة ودية مع احد المنتخبات القوية الشهر المقبل بطلب من المدرب وقمنا بمفاتحة أكثر من منتخب ولكن لم تتوفر لغاية الآن"،لافتاً الى ان " الهيأة التطبيعية لم تتلق اي دعوة من المنتخب المصري لاقامة مباراة ودية بين المنتخبين، وكذلك المنتخب الكويتي لم يرسل اي دعوة رسمية وانما كانت الدعوة بشكل شفوي ".

وتابع بنيان ان" الهيأة التطبيعية حريصة على استمرار مباريات الدوري الممتاز دون انقطاع للحفاظ على جاهزية اللاعبين ولياقتهم تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المهمة".

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