بيان من هيأة التقاعد بخصوص استقطاع رواتب فئة من المتقاعدين

2021/02/04 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم

الخميس، بياناً بخصوص الاستقطاعات التي

طالت رواتب المتقاعدين.

واعلنت الهيأة، خلال البيان الذي تلقته

وكالة نون الخبرية، "عن صرف رواتب

المتقاعدين العسكري والمدني لشهر ش

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