بنيان: اختيار لاعبي المنتخب الوطني لايخضع للضغوطات

2021/02/04 | 13:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، اليوم الخميس، ان قضية استدعاء لاعبي المنتخب الوطني لا تخضع للضغط من قبل الجماهير او الأندية، مبيناً أن قناعة المدرب بمستوى اللاعبين هو من يؤهلم لتمثيل المنتخب في المحافل الدولية.وقال بنيان في تصريح صحفي، إن “كاتنيتش هوة صاحب الرأي الأول والأخير في موضوع استدعاء اللاعبين وان مدرباً محترفاً مثل مدرب الاسود لا يلقي اذاناً صاغية لاي جهة تحاول التدخل في قائمة المنتخب”، لافتا الى ان “قناعة كاتانيتش جاءت نتيجة متابعته لمباريات لدوري ومراقبته لاداء اللاعبين داخل المستطيل الاخضر”.واضاف “كان من المؤمل اقامة معسكر تدريبي في دبي ولكن تم تأجيله […]

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