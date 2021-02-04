الصين تتبرع بـ50 ألف جرعة لقاح للعراق

2021/02/04 | 13:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الصين، عن التبرع بـ 50000 جرعة من لقاح كورونا إلى العراق.

وقالت السفارة الصينية بالعراق في بيان نقلته الوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "من أجل التعبير عن مشاعرها الودية تجاه العراق حكومة وشعبًا ومساعدة العراق على التغلب على جائحة كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن، قررت الحكومة الصينية التبرع بـ 50000 جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 للعراق الصديق".

وأضاف البيان أن "الجانب الصيني يحافظ مع الجانب العراقي على التواصل الوثيق بشأن نقل اللقاحات وتسليمها"، مشيرًا إلى أن "الشعبين الصيني والعراقي ساعدا بعضهما البعض، وبذلا قصارى الجهود للتغلب على الصعوبات ومارسا مفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع بإجراءات عملية".

وتابع "لن ننسى أبدًا أنه بعد تفشي الجائحة في الصين، أعرب العراق حكومة وشعبًا عن تعازيه ودعمه للصين بشتى الطرق، وبعد تفشي الجائحة في العراق، شعرت الصين بنفس الشعور"، موضحًا أنه "في أوائل شهر آذار/مارس عام2020، أرسل الجانب الصيني فريقًا من خبراء مكافحة الوباء إلى العراق للمساعدة على تحسين الخطة الوطنية العراقية للوقاية من الوباء ومكافحته، وتبادل الخبرات والأفكار في مجال الوقاية من الوباء مع طاقم طبي العراق".

وأكد أن "الصين ساعدت على بناء مختبر الفحص (.P.C.R) وغرفة الفحص بالأشعة المقطعية، وقدمت الصين نحو خمسين ألفًا من كواشف اختبار الحمض النووي ومليونًا وأربعمائة ألف كمامة وملابس واقية وغيرها من مواد الوقاية من الأوبئة كمساعدات إنسانية بدون المقابل، كما تبرعت الشركات الصينية في العراق بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية للمؤسسات الدينية والمجتمعات السكنية في العراق عبر قنوات مختلفة".

وبيّن أن "الحكومة الصينية سلَّمت 56 سيارة إسعاف و200 مولد كهربائي وغيرها من مواد مساعدة إنسانية إلى وزارة الداخلية العراقية"، لافتًا إلى أن "الصين تأمل مخلصة من خلال المساعدات المحدودة المذكورة أعلاه أن يتمكن الشعب العراقي من التغلب على صعوبات الجائجة كوفيد-19 في وقت مبكر، وبدء مرحلة جديدة في عملية إعادة إعمار العراق".

وأشار المتحدث إلى أن "الجانب الصيني يأمل في تقديم مساهمات جديدة لتعزيز الصداقة التقليدية بين الصين والعراق وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما".

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