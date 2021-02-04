ضوء على ديكتاتورية راس المال الفاشية بالولايات المتحدة - سعيد مضيه

2021/02/04 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه خلف الواجهة البراقة للديمقراطية في الولايات المتحدة، والموصوفة بانها أفضل ديمقراطية في العالم، تجاوز الكاتب الأميركي ليونارد غودمان ، الواجهة الزائفة ليكشف الخفايا .



تحت العنوان "إياك ان تُستغفَل وتصدق ان الاحتكارات الراسمالية تتمسك بالأخلاق"، قدم الكاتب وقائع عديدة وترك القارئ يحكم بنفسه.جاء في المقال:اعلنت كل من أمازون، اميريكان اكسبرس، بلو كروس بلو شيلد، بريتش بتروليوم، بلاك روك،داو كاميك ......





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