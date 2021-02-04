سفينة نوح الاحتجاجيّة..أو في فاعليّة الكرنفال البابليّ.. - يوسف بن موسى

2021/02/04 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_بن_موسى سفينة نوح الاحتجاجيّة..أو في فاعليّة الكرنفال البابليّ..أو في سبت الهجنة..وأنا أواكب احتجاج الشباب التونسي الغاضب في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 30 جانفي 2021، وقفت طويلا أماما مشهد الخليط الشبابيّ العجيب من كافة المشارب: شباب الأحياء الشعبيّة، نقابيون طلابيون من الإتحاد العام لطلبة تونس، جمهور الراب، شباب من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، مفروزون أمنيون، ناشطون مار ......





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