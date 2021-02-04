نسوي متردد - منال حميد غانم

#منال_حميد_غانم اعتدل بجلسته وهو يتكلم عن نفسه كمناصر لحقوق النساء وزاهيا بنفسه كرجل " مختلف " عن ابناء جنسه داخل هذا المجتمع الذي يصادر بديهيات حياة النساء وثوابتها ويعاملهن كجنس اخر كما اسمته سيمون دي بوفوار وكما يدعي هو .
وبنبرة المتفضل ، المالك ، القاضي الذي يقرر الحق لمن؟وطريقة المشرع الذي يمنح الحقوق لمن ؟ افتخر بنفسه قائلا انا امنح الحقوق لزوجتي ( تقطيرا) بما يناسب استيعابها لاهمية الحق الذي اعطي اليها و ......
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