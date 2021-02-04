سقوط ضحية واصابة اخرين من الجيش بهجوم لداعش في ديالى

2021/02/04 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ديالى يوم الخميس بمصرع جندي واصابة اثنين اخرين بهجوم لداعش شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة....

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