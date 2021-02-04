2021/02/04 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

قررت محافظة الأنبار، الخميس (4 شباط 2021)، منع إقامة مجالس العزاء والمناسبات والأعراس اعتباراً من اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وثيقة، صادرة عن محافظ الأنبار علي فرحان، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار وباء كورونا، تقرر منع إقامة مجالس العزاء ومنع إقامة جميع المناسبات الدينية والأعراس في جميع أقضية ونواحي محافظة الأنبار".

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الأنبار تمنع إقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية والأعراس اعتباراً من اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الأنبار تمنع إقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية والأعراس اعتباراً من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).