الديوانية يؤكد لـ ’’بغداد اليوم’’ قرب انضمام البرازيلي باتو لصفوفه ويحدد موعد وصوله للعراق

2021/02/04 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لنادي الديوانية، اليوم الخميس (4 شباط 2021)، عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع النجم البرازيلي الكساندر باتو.

وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي علاء البصري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المفاوضات وصلت مع اللاعب البرازيلي لنسبة 80 بالمئة".

واضاف: "النجم البرازيلي سيرتدي قميص النادي للعب في الدوري العراقي خلال المرحلة الثانية من الدوري".

وتفاعل النجم العالمي، الكساندر باتو، مع منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قدومه للعب في الدوري العراقي الممتاز.

وعلى منشور، لاحدى الصفحات المعنية بأخبار الدوري العراقي الممتاز، جاء فيه "هل سيفعلها العنكوشي ( حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية لكرة القدم)، ويغير مفهوم الاحتراف في دورينا بشكل جذري؟"، تفاعل النجم العالمي البرازيلي ’’باتو’’ باستخدامه إشارة غالباً مايتم إستخدامها من قبل الكثير من اللاعبين وتعني ’’ترقب و إنتظار’’، وفقاً لصفحات معنية بأخبار تنقلات لاعبي كرة القدم بين الأندية.

وجرى الحديث داخل الأوساط الرياضية، خلال الايام الماضية، عن احتمالية انتقال نجم الكرة البرازيلية، الكساندر باتو، للعب في احد اندية الدوري الممتاز، ويرى مراقبون للشأن الرياضي ان ’’باتو’’ قريب جداً من التوقيع لنادي الديوانية.





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