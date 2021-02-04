استخرج كتلتين كبيرتين من أمعائها.. فريق طبي ينقذ امرأة مصابة بمرض نفسي يدفعها لتناول الشعر

2021/02/04 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت إدارة مستشفى هيت العام في محافظة الأنبار، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، استخراج كتلتين غريبتين من الشعر داخل امعاء امرأة مصابة بمرض نفسي تبلغ من العمر 42 عاماً وفي عملية وصفتها المستشفى بـ "النادرة".

وذكر إعلام المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سيدة بعمر 42 سنة أُحضرت إلى طوارئ مستشفى هيت العام تعاني من آلام حادة في البطن مصحوب بتقيؤ مستمر".وأضاف البيان، أنه "بعد ستة أيام من الفحص السريري في شعبة الطوارئ، استدعي الجراح الاختصاص الخافر الدكتور رعد حفظي الهيتي، وعلى الفور وبعد فحصها سريريا اُرسلت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي بيّنت وجود انسداد في الأمعاء الدقيقة مع وجود كتل غريبه داخل الأمعاء والمعدة".وأشار البيان إلى أن وجود الكتل الغريبة داخل الأمعاء، "كان بسبب أن المريضة مصابة بمرض نفسي، يؤدي إلى تناولها خصيلات الشعر، حيث شُكل فريق جراحي بالسرعة لإنقاذ المريضة من الآلام وأدخلت الي صالة العمليات الكبرى، وأجريت لها عملية فتح بطن استكشافي طارئ".وتابعت: "حيث وجد كتلتين من الشعر، الأولى داخل الامعاء الدقيقة 6x10 مسببة انسدادها، أما الكتلة الثانية فكان داخل المعدة 20*10 ازيلت الكتلتين من الامعاء والمعدة والمريضة الان بصحة جيدة تتماثل للشفاء".

وتألف الفريق الجراحي من الدكتور الاختصاص جراحة عامة رعد حفظي الهيتي، والدكتور الاختصاص تخدير شاهين عبد مساعد الجراح معن عابر، واحمد ثابت مساعد التخدير عبد المجيد عبد الحميد.

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