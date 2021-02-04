2021/02/04 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جددت كتلة تحالف سائرون النيابية ، تأكيدها ان استضافة واستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امام مجلس النواب لاتزال قائمـة .وذكر النائب عن كتلة التحالف صباح الساعدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ، ان " الكاظمي ملزم بتقديم الاجابات امام البرلمان عن قضيـة السفارة الامريكية في بغداد ، ووجود القوات الامريكية والاجنبية مع جدولة انسحابها من الاراضي العراقية وفقا لقرار مجلس النواب الذي صوتنا عليه في العام المنتهي 2020 ".واضاف ان " مجلس النواب لم ولن يتراجع عن استدعاء الكاظمي للاستضافة او الاستجواب لاطلاع ممثلي الشعب على حقيقة تلك الملفات ومستجداتها ، فضلا عن الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي اضرت بكاهل المواطنين وقوت يومهم ".واعاد الساعدي التذكيـر ، بانه " وجه سؤالا نيابيا الى رئيس مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة 61 سابعا الفقرة أ من الدستور ، والمادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 بشأن استمرار الاحتلال الأمريكي ، كما قدم سؤالا شفاهيا اخر الى رئيس الحكومة للاجابة عنه داخل مجلس النواب عن قضية خروج القوات الاجنبية من العراق ، وكذلك البعثة الدبلوماسية للسفارة الأمريكية وعدد العاملين داخل السفارة "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صباح الساعدي لـ/ نينا / : الكاظمي ملزم بالحضور امام البرلمان للاجابـة عن ملفات عدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صباح الساعدي لـ/ نينا / : الكاظمي ملزم بالحضور امام البرلمان للاجابـة عن ملفات عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).