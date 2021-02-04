2021/02/04 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، ان الجهد الهندسي واستخبارات الفوج الاول التابع لفرقة الامام علي - اللواء الثاني - حشد شعبي قام بتفجير (25) عبوة ناسفة مسيطر عليها من مخلفات داعش الاجرامي في منطقة (البوبالي) بالخالدية شمال قضاء الفلوجة.وذكر اعلام الفرقة ، ان "عملية التفجير تمت بنجاح دون اية اضرار بشرية او مادية وتهدف الى حماية ارواح المواطنين من اهالي المنطقة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة الإمام علي القتالية تعلن عن تفجير عبوات ناسفة من مخلفات داعش في قاطع عملياتها في الخالدية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة الإمام علي القتالية تعلن عن تفجير عبوات ناسفة من مخلفات داعش في قاطع عملياتها في الخالدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).