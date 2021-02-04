فاو تعلن ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ 2014

2021/02/04 | 13:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في كانون الثاني الماضي، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ تموز 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 نقطة في ديسمبر كانون الأول.وكان الرقم المسجل في ديسمبر كانون الأول قبل التعديل 107.5 نقطة.وقالت المؤسسة التي مقرها روما أيضا في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول […]

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