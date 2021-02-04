رابطة المصارف الخاصة تقيم ورشة عمل حول التحول الرقمي في العراق

2021/02/04 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامت رابطة المصارف المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان ( برنامج تأهيل قادة التحول الرقمي في العراق ) ، في مبنى جامعة كركوك.

وتضمنت الدورة تقديم شرح مفصل على منصة كورسيرا العالمية و الدعم المقدم من البنك المركزي العراقي لتقديم منح مجانية الى طلاب الجامعة المتفوقين وذلك لتطوير مهاراتهم.

وشهدت الورشة تقديم شرح مفصل عن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة وذلك من خلال مبادرة الواحد تريليون وكذلك المبادرات المجتمعية المدعومة من صندق "تمكين" الممول من المصارف الخاصة.

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