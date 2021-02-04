تجارة الحبوب: مستحقات فلاحي واسط للحنطة التي سددت تجاوزت 126 مليار دينار

2021/02/04 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب أن حصة محافظة واسط ضمن الدفعات الخمسة التي تم تسديدها لمستحقات الفلاحين من محصول الحنطة لموسم 2020 بلغت 126 مليار و 415 مليون دينار.

وقالت الشركة في وثيقة رسمية اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، اجابت خلالها على كتاب محافظة واسط المتضمن الاسراع في صرف مستحقات الفلاحين أن المبالغ المتبقية من المستحقات سيتم صرفها حال ورود دفعات جديدة من وزارة المالية.

يذكر أن الحكومة المحلية في واسط أعلنت في وقت سابق أن مجموع المبالغ لمستحقات الفلاحين لموسم الحنطة تجاوزت 365 مليار دينار.

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