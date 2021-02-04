زيدان يبحث مع كمبش متابعة الدعاوى التي قدمها الوقف السني

2021/02/04 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش متابعة الدعاوى التي قدمها الوقف السني.

وذكر القضاء في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، أن" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وبحث معه متابعة الدعاوى التي قدمها الوقف السني الى المحاكم المختصة بخصوص هدر اموال وعقارات الوقف السني" .

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