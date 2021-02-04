من خاشقجي لنافالني.. تقرير حقوقي يوثق زيادة القمع العابر للحدود

2021/02/04 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة حقوقية تتخذ في الولايات المتحدة مقرا لها أن عشرات الدول تلجأ بشكل منهجي إلى مزيد من القمع السياسي خارج حدودها من دون تداعيات تذكر، مستشهدة باغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا وتوقيف طالب ل

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