الزراعة العراقية تعلن عن دفع مستحقات الدفعة الرابعة لمسوقي بذور الحنطة

2021/02/04 | 14:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقي، اليوم الخميس، دفع مستحقات الدفعة (الوجبة) الرابعة لمسوقي بذور الحنطة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان للوزارة اليوم الخميس، إنه "بناءً على توجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بضرورة دفع …

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