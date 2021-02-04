الديوانية يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين

2021/02/04 | 14:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نادي الديوانية الرياضي، الخميس، تعزيز صفوفه بصفقتين جديدتين لتمثيل الفريق الكروي في الموسم الحالي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء البصري إن “المدافع محمد باقر (ماديرا) وقع على كشوفات نادي الديوانية قادماً من نادي القوة الجوية على سبيل الإعارة”.

واوضح أن “ماديرا ليس الصفقة الوحيدة، حيث تعاقد النادي مع لاعب خط الوسط علي سلمان، قادماً من نادي أربيل”.

يذكر ان سوق الانتقالات في العراق ينتهي في الاول من اذار المقبل.

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