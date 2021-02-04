"شبح الفقر" يلاحق العراقيين

2021/02/04 | 14:12 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 فبراير 2021 | 02:10 مساءً

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اكد موقع (أن بي آر) ان تدهور الاقتصاد العراقي الناتج من انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا في البلاد رفع من معدلات الفقر من 20 بالمائة عام 2018 الى 30 بالمائة العام الماضي مما يهدد حالة الاستقرار النسبية التي شهدها العراق بعد هزيمة داعش .

وذكر التقرير انه ” ووفقا لصندوق النقد الدولي فان الوباء سحق جميع اقتصاديات العالم وان معظم اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وقعت في حالة ركود ، لكن بعض الأماكن معرضة للخطر بشكل خاص ، من بينها العراق، حيث يعتمد اقتصاده بشكل كبير على صادرات النفط ، ومع توقف السفر وتراجع الطلب على الوقود ، تراجعت الإيرادات الحكومية إلى جانب أسعار النفط”.

واضاف انه ” محاولة لتسهيل دفع هذه الرواتب ، وكذلك لتشجيع الناس على الشراء محليًا بدلاً من الاعتماد على الواردات ، خفضت الحكومة قيمة الدينار مقابل الدولار بنحو 20٪ في كانون الاول الماضي ، لكن نظرًا لأن العراق ينتج القليل جدًا ، فلا خيار أمام الناس سوى شراء البضائع المستوردة التي أصبحت الآن أكثر تكلفة”.

ويقول عدد من اصحاب المحال التجارية في منطقة الكاظمية إن ” هناك انخفاض كبير في الاقبال على شراء البضائع منذ خفض العراق قيمة ديناره مقابل الدولار العام الماضي، فيما قال صاحب محل حلويات يدعى سعد سلمان إن ” القوة الشرائية قد انخفضت فالشخص الذي كان يشتري كيلو غرام من الحلويات اصبح يشتري الان نصف الكيلو “.

من جانبه قال علي الصفار من وكالة الطاقة الدولية إن ” افضل وصف للوضع الاقتصادي في العراق الان هو انه مريع ، وارى أن الوضع في العراق “هو الأكثر خطورة على الأرجح” من حيث احتمال زعزعة الاستقرار في البلاد”.

واوضح أن ” بنية الاقتصاد في العراق متزعزعة منذ عقود فالعراق يعتمد على عائدات النفط بنسبة 98 بالمائة من عائداته وجميعها تذهب الى الدولة ، وهذا يعني في الأساس أن الدولة قد نمت أكبر مما يجب أن تكون عليه ، وأن القطاع الخاص لم ينمو بالحجم الذي ينبغي أن يكون عليه ، وأن الحكومة يُعتمد عليها لخلق الوظائف”.

واشار التقرير الى أن ” الاقتصادييين اصروا لعقود على أنه من الضروري للعراق أن يكون لديه اقتصاد أكثر تنوعًا وقطاعًا خاصًا أكبر ، بحيث لا تعتمد سبل عيش الكثير من الناس على ارتفاع أسعار النفط.



لكن على الرغم من مبادرات التنمية الدولية الكبيرة والصغيرة ، لا يزال القطاع الخاص يتضاءل أمام اقتصاد الدولة”.

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