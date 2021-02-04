قرارات جديدة في الانبار للحد من تسجيل الاصابات بكورونا

2021/02/04 | 14:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اصدر محافظ الانبار رئيس خلية ازمة كورونا علي فرحان الدليمي ، الخميس، قرارات جديدة للحيلولة دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا الموجة الثانية .

وقال علي داود الدليمي قائممقام قضاء الحبانية في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” محافظ الانبار رئيس خلية ازمة كورونا في المحافظة علي فرحان الدليمي اصدر تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ في عموم مدن الانبار تضمنت منع اقامة مجالس العزاء في عموم مدن المحافظة بالاضافة الى منع اقامة جميع المناسبات الدينية والاعراس للحد من تسجيل اصابات جديدة”.

واضاف الدليمي ان” الادارات المحلية عممت التعليمات الجديدة الى كافة مراكز الشرطة وصنوف الاجهزة الامنية الاخرى لمنع اقامتها واحالت المخالفين لهذه التعليمات الى القضاء”.

وأشار الى ان” حكومة الانبار المحلية اوصت بفرض اجراءات صحية على كافة الدوائر الحكومية واعادة التأكيد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي “.



يشار الى ان الفترة الحالية شهدت اقامة الحفلات الاعراس واعادة افتتاح قاعات مجالس العزاء في المساجد “.



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