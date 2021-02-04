مؤشر البورصة يرتفع في الجلسة الختامية

2021/02/04 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة، الخميس، بنسبة 2.52%.

وجرى خلال الجلسة تداول 1,6 مليار سهم بقيمة 1,1 مليار دينار.

وباع المستثمرون الاجانب 30 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار.

وتصدرت شركة الامين العقارية الشركات الرابحة بنسبة 6.25%.

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