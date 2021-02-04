عملية جراحية ناجحة للاعب الصقور

2021/02/04 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اجرى لاعب نادي القوة الجوية محمد قاسم نصيف، عملية جراحية ناجحة في الركبة.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي علي زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب محمد قاسم نصيف، اجرى قبل قليل عملية جراحية ناجحة في الركبة”.واوضح أن “العملية تمت بنجاح في لبنان، حيث من المقرر ان يغيب اللاعب لفترة ليست بقصيرة عن الملاعب”، مشيراً غلى أن “اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل من الاصابة قريباً”.يذكر ان نصيف تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه امام الشرطة في الاسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز.



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