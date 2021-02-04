2021/02/04 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، بتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الخاصة بتطوير مداخل العاصمة بغداد، فيما شدد على ضرورة معالجة العقبات التي تعترض لجان التنفيذ والشركات والمستثمرين.

وقال المكتب الاعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزّي، ترأس الاجتماع الخاص بأعمال الجلسة الثالثة لبحث ملف (متابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها)".

وقال الغزي خلال الاجتماع، إنّ "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مهتم بمتابعة المشاريع الخاصة بتطوير العاصمة بغداد، ويحثّ على تسريع وتيرة العمل؛ لإنجاز أعمال التطوير"، مشددا "على أنْ يكون العمل بالمشاريع المدرجة والمُقرّة بالتوازي، وأنْ تتمّ معالجة العقبات القانونية، والفنية، والمالية، والإدارية التي تعترض لجان التنفيذ، والشركات، والمستثمرين".

واكد على "ضرورة الاعتبار لحزمة من التوصيات وأبرزها: مناقلة الأموال بين المشاريع لأغراض صيانة الطرق، وإيقاف الإجازات الاستثمارية الممنوحة من قبل وزارة النقل لمخالفتها الضوابط والتعليمات، واستضافة الفريق العامل على مشروع الطريق الحَلَقي الرابع، بهدف تعشيق الجهود ذات الصلة، والوصول إلى صيغ موحدة وفعالة للنتائج".

ووجه الغزي "اللجنة المذكورة بتقديم رؤية ودراسة جدوى شاملتين بشأن الخطوات العملية لتطوير مداخل بغداد وساحات التبادل التجاري فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشاريع تطوير مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشاريع تطوير مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).