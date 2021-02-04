بالصور.. مراسم تشييع لضحايا داعش من الإيزيديين بحضور صالح والكاظمي

2021/02/04 | 14:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين والوزراء، بمراسم تشييع في نصب الشهيد ببغداد، لعدد من الضحايا الايزيديين الذين اغتيلوا على يد عناصر تنظيم داعش.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، انه “في نصب الشهيد في بغداد، جرت مراسم تشييع لعدد من الضحايا الايزيديين الذين قتلهم داعش الإرهابي والذين سيوارون الثرى في قرية كوجك التي كانت مسرحا لجريمة ارهابية تجسد دموية داعش”.واضاف البيان، ان “ما حصل لأبنائنا وبناتنا من مختلف الاديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، الانتصار للضحايا واجب الدولة في انصافهم”.

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مراسم تشييع لضحايا داعش من الإيزيديين بحضور صالح والكاظمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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