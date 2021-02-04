113 مليون دولار يوميا برح “غوغل” في عام 2020

2021/02/04 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت إيرادات شركة “ألفابت”، المالكة للمحرك العملاق “غوغل”، خلال 2020، لتبلغ 183 مليار دولار. وحققت الشركة أرباحا خلال عام 2020، تجاوزت 41 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار عام 2019، فيما سجلت شركة “غوغل” ربحا يوميا قرابة 113 مليون دولار خلال العام 2020، رغم تفشي جائحة كورونا وتأثيرها على اقتصاديات العالم.وارتفعت إيرادات الشركة في …

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