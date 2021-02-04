2021/02/04 | 14:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، إعادة العمل باستشارية مستشفى الفرات العام لاستقبال المرضى والمراجعين بعد تخصيصه كأول مكان لعزل مصابي كورونا على مستوى العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح الحجامي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 شباط 2021) أن "مستشفى الفرات العام خصص أول مكان لعزل الطلبة العراقيين والوافدين القادمين من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا مطلع العام الماضي 2020 ومن ثمَّ خصص للمصابين بالمرض"، مبينا أنه "استناداً لتوجيهات وزير الصحة، تم إعادة فتح استشارية جديدة في المستشفى وستقوم باستقبال كافة المرضى والمراجعين ابتداءً من السبت المقبل".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد إعادة العمل بردهة الطوارئ والأقسام الأخرى في المستشفى حال انتهاء من أعمال التأهيل والتطوير وتوفير الأجهزة الطبية"، مؤكداً أن "مستشفى الفرات العام كان له الدور المميز والفعال من خلال الإدارة وملاكاته الطبية والصحية والساندة، منذ بدء جائحة كورونا وكانت واضحة بشفاء الكثير من مرضى كورونا".

ودعا مدير عام صحة الكرخ المواطنين والمرضى إلى "مراجعة المستشفى بعد فتح أبوابه من أجل الاستشارة المرضية مع ضرورة الألتزام بالإجراءات الصحية الوقائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مكان لعزل مصابي كورونا في العراق يودّع المرضى ويعود لعمله (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مكان لعزل مصابي كورونا في العراق يودّع المرضى ويعود لعمله (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).