اعتقال داعشيين اثنين بعملية امنية شرقي الفلوجة

2021/02/04 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الخميس، باعتقال عنصرين اثنين من عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان ” قوة امنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها من اعتقال عنصرين بارزين من خلايا ارهابي داعش”.

واضاف المصدر، ان” المعتقلين شاركا بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء”.

واشار الى ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم”.انتهى/25

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